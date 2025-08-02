Заключенные самой страшной тюрьмы США объявили голодовку: вот что стало причиной

10-дневную голодовку против условий содержания устроил заключенный иммиграционной тюрьмы «Аллигатор Алькатрас», что расположена в штате Флорида, США. Об этом сообщает NBC News.
В результате этого бунта против якобы «бесчеловечных и опасных условий» госпитализирован один из протестующих. Однако даже после этого он все равно отказывается от еды. В материале отмечается, что за его жизнь больше всего переживает супруга. Женщина боится смерти любимого в заключении и депортации обратно в Кубу в одиночестве.
«Мы все голодали со вторника. Я не собираюсь есть больше, пока они не проявят к нам уважение», — звучит голос госпитализированного в записанном внутри тюрьмы телефонном разговоре.
Правозащитники уже подали иски по поводу условий содержания в калифорнийской тюрьме. Они утверждают, что задержанным не обеспечили судебную помощь. Однако государство отрицает данные заявления.
Как KP.RU писал ранее, в результате стрельбы в городе Анаконда, что располагается в американском штате Монтана, погибло четыре человека. Об этом инциденте сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.