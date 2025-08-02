Заключенные самой страшной тюрьмы США объявили голодовку: вот что стало причиной

В результате этого бунта против якобы «бесчеловечных и опасных условий» госпитализирован один из протестующих. Однако даже после этого он все равно отказывается от еды. В материале отмечается, что за его жизнь больше всего переживает супруга. Женщина боится смерти любимого в заключении и депортации обратно в Кубу в одиночестве.