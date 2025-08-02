Бортпроводники в США подали в суд на Boeing из-за отрыва двери в полете

Инцидент произошёл в январе 2024 года, когда авиалайнер Boeing 737 MAX вскоре после вылета из Портленда в Онтарио подвергся разгерметизации и был вынужден совершить экстренную посадку, потеряв часть фюзеляжа. После этого Федеральное авиационное управление США распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули также компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи для Boeing 737. В марте газета The New York Times сообщила, что компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ, что усилило критику в адрес производственных стандартов компании.