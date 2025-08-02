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Бортпроводники в США подали в суд на Boeing из-за отрыва двери в полете

Четыре бортпроводника в США подали в суд на компанию Boeing, требуя компенсации за физические и психологические травмы, полученные во время инцидента в январе 2024 года, когда на борту самолёта Boeing 737 MAX произошла разгерметизация из-за отрыва заглушки двери. Об этом сообщает The Seattle Times.

Источник: Life.ru

Иски поданы по факту нанесения «физических и психологических травм, тяжёлых душевных страданий и другого ущерба личного и материального характера», как заявили пострадавшие.

«Когда на рейсе 1282 у самолёта оторвало заглушку в двери, каждый из четырёх бортпроводников действовал мужественно. Они заслуживают полной компенсации за этот травмирующий опыт, вызванный халатностью Boeing при производстве 737 MAX», — отметила представитель бортпроводников Трейси Браммайер.

Инцидент произошёл в январе 2024 года, когда авиалайнер Boeing 737 MAX вскоре после вылета из Портленда в Онтарио подвергся разгерметизации и был вынужден совершить экстренную посадку, потеряв часть фюзеляжа. После этого Федеральное авиационное управление США распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули также компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи для Boeing 737. В марте газета The New York Times сообщила, что компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ, что усилило критику в адрес производственных стандартов компании.

Ранее Life.ru писал, что пассажирский Boeing 737 Max загорелся в аэропорту Денвера во время взлёта. Из самолёта эвакуировали 173 пассажира.