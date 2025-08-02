Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти ради сделки с США

Руководитель Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что, если Америка введет торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры. Сенатор Линдси Грэм* в то же время сообщил, что президент США намерен ввести тарифы в отношении стран, приобретающих нефть у России. Речь идет, по его словам, о Китае, об Индии и о Бразилии.