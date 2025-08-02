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Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти ради сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Индия прекратит закупать нефть у России, чтобы заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Индия прекратит закупать нефть у России, чтобы заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами.

— Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет, — сказал Трамп журналистам, комментируя торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.

Он отметил, что такой шаг был бы «хорошим» и выразил надежду увидеть дальнейшее развитие событий. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

Заявление Трампа прозвучало на фоне его критики торговых отношений между Индией и США, которые, по его мнению, не развиваются в достаточной степени из-за «слишком высоких пошлин» и «жестких неденежных барьеров» со стороны Нью-Дели. Ранее Трамп также выразил недовольство тем, что Индия закупает большую часть военной техники у Москвы и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, передает ТАСС.

Помимо этого, Трамп объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.

Руководитель Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что, если Америка введет торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры. Сенатор Линдси Грэм* в то же время сообщил, что президент США намерен ввести тарифы в отношении стран, приобретающих нефть у России. Речь идет, по его словам, о Китае, об Индии и о Бразилии.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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