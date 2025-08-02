Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32% (против 6,92%)», — говорится в сообщении.