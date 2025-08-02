МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32% (против 6,92%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 2,6 тысяч рублей в месяц.
Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.