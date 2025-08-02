Государство поможет социальной доплатой: вот на какую пенсию можно рассчитывать, если никогда нигде не работать

В Госдуме раскрыли размер пенсии, которую в 2025 году может получить человек, который никогда нигде не работал. О величине этой выплаты РИА новости сообщил депутат ГД Алексей Говырин.
По словам народного избранника, размер пенсионной выплаты для неработающих россиян составит в 2025 году как минимум 15 тысяч рублей в 2025 году. Такой размер может быть достигнут благодаря федеральной социальной доплате.
«Государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — объяснил депутат.
Депутат также отметил, что федеральную выплату можно оформить через Госуслуги.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 августа 8 млн российских пенсионеров получат прибавку, пенсии вырастут у каждого пятого российского пенсионера.
Также стало известно, что в 2025 году в России никто не выйдет на пенсию по старости. Такая ситуация сложилась из-за постепенного повышения пенсионного возраста.