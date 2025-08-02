Ученые нашли связь между скоростью прогрессирования COVID-19 и смертью

Исследование, которое есть в распоряжении РИА Новости, проводилось на кафедре госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета с 2021 по 2024 год. Специалисты анализировали пациентов с ковидом и поражением легких свыше 75% (степень КТ-4), которые проходили стационарное лечение в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в 2020—2021 годах. В ходе исследования специалисты отметили важность своевременной госпитализации пациентов старше 60 лет с наличием двух и более сопутствующих заболеваний до проявления признаков дыхательной недостаточности при любом течении коронавируса.