Президент Лула да Сильва заявил, что Бразилия готова дать ответ на пошлины США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что правительство республики готово к диалогу с США. Только вот теперь бразильские власти работают над тем, чтобы дать должный ответ на введение Вашингтоном пошлин в размере 50% на ряд товаров с 1 августа 2025 года.