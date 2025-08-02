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Президент Лула да Сильва заявил, что Бразилия готова дать ответ на пошлины США

Лидер Бразилии при этом отметил, что республика готова к диалогу с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что правительство республики готово к диалогу с США. Только вот теперь бразильские власти работают над тем, чтобы дать должный ответ на введение Вашингтоном пошлин в размере 50% на ряд товаров с 1 августа 2025 года.

«Мы всегда были открыты для диалога. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США», — написал Лула да Сильва в социальной сети Х.

По словам лидера, только граждане и институты Бразилии имеют право определять курс развития государства, в том числе и то, на каком уровне будут находиться взаимоотношения страны с США.

Как KP.RU писал ранее, в конце июля президент США Америки Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рост ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Известно, что данное решение стало ответом на действия властей республики, представляющих «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

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