Слуцкий призвал разработать методички по профилактике детской преступности

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил официальное обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой разработать методические рекомендации для школьного руководства по профилактике правонарушений среди учеников, особенно среди детей мигрантов и лиц без гражданства.
Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, затрагивает вопросы усиления контроля за поведением несовершеннолетних в образовательной среде.
Слуцкий подчеркнул, что мониторинг социальных сетей указывает на тревожную тенденцию — учащиеся-иностранцы всё чаще становятся участниками противоправных действий на территории России. В подтверждение своих слов он привёл примеры инцидентов, произошедших в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где несовершеннолетние мигранты участвовали в актах агрессии и угрозах в адрес местных жителей и сверстников.
Политик выразил обеспокоенность тем, что руководство некоторых школ предпочитает скрывать подобные случаи, опасаясь репутационных потерь. По мнению Слуцкого, такое замалчивание лишь усиливает ощущение безнаказанности у нарушителей и может привести к рецидиву.
В связи с этим он призвал Минпросвещения рассмотреть вопрос о создании инструкций для школ, чтобы обеспечить выполнение законодательства и предотвратить повторение подобных инцидентов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что телевидение и Сеть содержат переизбыток сцен насилия, и это не должно служить примером для подражания.