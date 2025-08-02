Слуцкий призвал разработать методички по профилактике детской преступности

Слуцкий подчеркнул, что мониторинг социальных сетей указывает на тревожную тенденцию — учащиеся-иностранцы всё чаще становятся участниками противоправных действий на территории России. В подтверждение своих слов он привёл примеры инцидентов, произошедших в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где несовершеннолетние мигранты участвовали в актах агрессии и угрозах в адрес местных жителей и сверстников.