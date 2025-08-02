Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту

«Работа по поиску пары для Тимоши ведется, но она требует особого подхода. Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар. Сейчас зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, например, среди животных, которые не могут быть возвращены в дикую природу. Это кропотливая и важная работа, и мы надеемся, что в будущем Тимоша все же встретит свою избранницу», — рассказала Акулова.