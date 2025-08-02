МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают «невесту», зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
«Работа по поиску пары для Тимоши ведется, но она требует особого подхода. Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар. Сейчас зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, например, среди животных, которые не могут быть возвращены в дикую природу. Это кропотливая и важная работа, и мы надеемся, что в будущем Тимоша все же встретит свою избранницу», — рассказала Акулова.
По ее словам, в прошлом году в зоопарк приезжали туристы из Китая, чтобы увидеть Тимошу лично — многие даже предлагали устроить ему «смотрины» и помочь выбрать достойную невесту.
«Тимоша — безусловный любимец публики и настоящая звезда Московского зоопарка. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях», — добавила гендиректор.