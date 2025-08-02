Лишь один фигурант дела о теракте в «Крокусе» написал явку с повинной

Лишь один из 19 фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» оформил явку с повинной. Этим лицом стал обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта Джабраил Аушев, следует из материалов уголовного дела, имеющихся у ТАСС.
Так, сообщается, что в апреле 2024 года Аушев узнал, что его сообщник Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем испугался и скрывался у знакомого в Чеченской Республике. Осознав бесперспективность дальнейшего укрывательства, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, указано в материалах.
Аушев, уроженец Ингушетии Хусейн Медов, а также их пособники Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, по версии следствия, содействовали исполнителям теракта в получении оружия. В документах сообщается, что Аушев в середине марта 2023 года согласился помочь Медову оборудовать тайник с оружием для террористов. Вину Аушев признал полностью и дал показания об обстоятельствах преступления.
Ранее в Госдуме заявили, что устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл» таджики заслуживают высшей меры наказания. По словам депутатов, Конституция нашей страны позволяет в некоторых случаях применять смертную казнь. Парламентарии назвали «совершенно ошибочными» выводами мнение тех юристов, которые утверждают, что смертная казнь в России запрещена, и для того, чтобы ее разрешить, нужно принимать новую Конституцию.
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