Лишь один фигурант дела о теракте в «Крокусе» написал явку с повинной

Так, сообщается, что в апреле 2024 года Аушев узнал, что его сообщник Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем испугался и скрывался у знакомого в Чеченской Республике. Осознав бесперспективность дальнейшего укрывательства, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, указано в материалах.