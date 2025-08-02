Полянский: ООН уклоняется от расследования ударов ВСУ по гражданским объектам РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники ООН не проявляют должного стремления к тщательному расследованию случаев ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России, что, по его мнению, подрывает доверие к организации. Об этом сообщает Telegram-канал Постпредства РФ.