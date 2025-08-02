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Полянский: ООН уклоняется от расследования ударов ВСУ по гражданским объектам РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники ООН не проявляют должного стремления к тщательному расследованию случаев ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России, что, по его мнению, подрывает доверие к организации. Об этом сообщает Telegram-канал Постпредства РФ.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники ООН не проявляют должного стремления к тщательному расследованию случаев ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России, что, по его мнению, подрывает доверие к организации. Об этом сообщает Telegram-канал Постпредства РФ.

Полянский подчеркнул, что сотрудники Секретариата ООН «прикидываются» не имеющими возможности проверить информацию о преступлениях, совершенных украинской стороной, назвав такое поведение лицемерным.

— Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях, — заявил Полянский.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине Полянский также обратил внимание на политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами и заявил, что Россия не против обсуждения кризиса, но выступает против использования «трагедии украинцев» в политических целях.

31 июля в результате атаки украинских войск на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Водитель машины был тяжело ранен, ему оказали медицинскую помощь.

30 июля беспилотник ВСУ врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Белгороде. В результате удара в окнах и балконах здания разбились стекла. По данным Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

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