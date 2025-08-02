В Госдуме объяснили попытки Трампа запугать РФ подлодками

Российские атомные подводные лодки в Мировом океане существенно превосходят численно американские, а корабли, которые президент США Дональд Трамп распорядился перенаправить «в соответствующие регионы», уже продолжительное время находятся в зоне контроля. Ответных действий России на заявление американского лидера о подлодках не требуется, такое мнение выразил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.