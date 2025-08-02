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В Госдуме объяснили попытки Трампа запугать РФ подлодками

Российские атомные подводные лодки в Мировом океане существенно превосходят численно американские, а корабли, которые президент США Дональд Трамп распорядился перенаправить «в соответствующие регионы», уже продолжительное время находятся в зоне контроля.

Российские атомные подводные лодки в Мировом океане существенно превосходят численно американские, а корабли, которые президент США Дональд Трамп распорядился перенаправить «в соответствующие регионы», уже продолжительное время находятся в зоне контроля. Ответных действий России на заявление американского лидера о подлодках не требуется, такое мнение выразил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что отдал приказ о передислокации американских подлодок «в надлежащие регионы» якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев сделал «крайне провокационные заявления»".

По словам Водолацкого, российские подлодки обладают самым мощным вооружением, а американские субмарины «давно под прицелом». Депутат отметил, что в Москве отлично знают, кто такой Трамп, и последние месяцы продемонстрировали, что он ежедневно меняет позицию.

Водолацкий полагает, что для США было бы логичнее в текущих условиях продолжить начатые инициативы — в частности, формирование российско-американских переговорных групп, обмены делегациями. По его словам, необходима выработка фундаментального соглашения, которое следует заключить между Россией и Америкой, чтобы международное сообщество успокоилось и прекратило разговоры о начале Третьей мировой войны.

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