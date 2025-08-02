Пешеходный фонтан на хабаровской набережной будет работать только по вечерам

Режим работы пешеходного фонтана сократили на набережной. Теперь его будут включать только по вечерам. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», связано это с предстоящими ремонтными работами.
Провести срочный ремонт потребовалось из-за повреждения плитки фонтана, которую разбили велосипедами и самокатами. Покрытие стало небезопасным для посетителей.
— В связи с предстоящими ремонтными работами фонтан будет радовать жителей и гостей города только вечерними светомузыкальными шоу с 20 часов, — сообщили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
В учреждении также попросили пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в дальнейшем соблюдать правила движения, чтобы не создавать опасность для других посетителей территории.