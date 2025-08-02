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Пешеходный фонтан на хабаровской набережной будет работать только по вечерам

Изменения в расписание внесли из-за срочного ремонта плитки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Режим работы пешеходного фонтана сократили на набережной. Теперь его будут включать только по вечерам. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», связано это с предстоящими ремонтными работами.

Провести срочный ремонт потребовалось из-за повреждения плитки фонтана, которую разбили велосипедами и самокатами. Покрытие стало небезопасным для посетителей.

— В связи с предстоящими ремонтными работами фонтан будет радовать жителей и гостей города только вечерними светомузыкальными шоу с 20 часов, — сообщили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

В учреждении также попросили пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в дальнейшем соблюдать правила движения, чтобы не создавать опасность для других посетителей территории.