У паэурлифтера Османа пошла кровь из глаз от приседа со штангой весом 410 кг

Ранее Life.ru рассказывал, как в горах Каракорум под камнепадом оказалась немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Её напарница сразу обратилась в экстренные службы, но вертолёт смог добраться до них только на следующее утро. Спасатели долгое время не могли подойти к пострадавшей. Позже стало известно, что спортсменка скончалась. Её подруга рассказала, что видела как в Дальмайер угодил крупный камень, отшвырнув ту к стене.