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Почти на 11% увеличится накопительная пенсия россиян с 1 августа

В Соцфонде РФ подчеркивают, что никаких заявлений для соответствующих перерасчетов подавать не нужно.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа 2025 года накопительная пенсия граждан РФ увеличится на 10,98%, а вот срочные пенсионные выплаты россиян — на 11,32%. Об этом РИА Новостям сообщили в Социальном фонде России.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — отмечается в заявлении организации.

Данные перерасчеты будут сделаны проактивно, то есть никаких заявлений подавать не нужно, подчеркивают в Соцфонде. На данный момент средний размер накопительной пенсии в РФ составляет 1400 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 2600.

Кроме того, госорганизация продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в прошлом году.

Как KP.RU писал ранее, с 1 августа уже традиционно пересчитывают пенсии работающих пожилых людей. На прибавку могут рассчитывать те, кто продолжал официальном работать в прошлом 2024 году и за кого работодатели переводили страховые взносы.