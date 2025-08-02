Врач объяснила, что может дать магниевое масло для здоровья кожи

Магниевое масло набирает популярность как средство для ухода за кожей, но не все понимают, что оно может и чего ждать не стоит. Врач-дерматолог и аллерголог-иммунолог Мария Польнер объяснила KP.RU, для чего применяется этот препарат.
— Магниевое масло — это насыщенный водный раствор хлорида магния, чаще всего добываемый из древнего морского пласта Цехштейн в Нидерландах. Оно может дать кратковременное ощущение тонуса, уменьшение отечности, добавить сияние коже. Эти эффекты связаны не с системным действием, а с локальной стимуляцией рецепторов и осмосом, — рассказала специалист.
Важно знать, что магниевое масло нельзя наносить на слизистые, вокруг глаз, на поврежденную или раздраженную кожу. После бритья, пилингов и при дерматитах использование этого средства противопоказано, так как оно может вызвать зуд, сухость и покраснение.
По словам врача, если кожа чувствительная, лучше не оставлять магниевое масло на лице и волосистой части головы на ночь. На теле же, если кожа хорошо переносит средство, масло можно применять дольше. Главное — внимательно следить за реакцией кожи и при появлении сильного жжения уменьшить время использования или разбавить раствор водой.