Врач объяснила, что может дать магниевое масло для здоровья кожи

По словам врача, если кожа чувствительная, лучше не оставлять магниевое масло на лице и волосистой части головы на ночь. На теле же, если кожа хорошо переносит средство, масло можно применять дольше. Главное — внимательно следить за реакцией кожи и при появлении сильного жжения уменьшить время использования или разбавить раствор водой.