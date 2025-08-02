Традиционное обрезание привело к смерти 39 юношей в ЮАР

Отмечается, что неподготовленные «хирурги» часто используют одно лезвие для нескольких юношей, что приводит к заражению крови и гангрене. Еще одна важная проблема — недостаток жидкости в организме. Чтобы процесс восстановления прошёл успешно, мальчикам после операции нельзя ходить в туалет, поэтому они долгое время не пьют. Им не разрешают обращаться за помощью в больницу даже в тяжелом состоянии. В племени верят, что если половой орган отвалится во время ритуала, то он вырастет снова.