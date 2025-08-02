Традиционное обрезание привело к смерти 39 юношей в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) 39 юношей погибли и еще 10 получили серьезные увечья в результате традиционной церемонии обрезания. Об этом сообщило Daily Mail.
Обряд массового обрезания является частью трехмесячной церемонии посвящения в мужчины, называемой Улвалуко, которая проводится в племени коса дважды в год. В 2025 году жертвами церемонии стали около 50 мальчиков. Необрезанные мужчины в племени подвергаются социальной изоляции: им запрещено посещать собрания, участвовать в общественных мероприятиях и вступать в брак.
Правительство ЮАР, несмотря на трагические последствия, не планирует отменять церемонию, ссылаясь на ее важность для народа. Власти намерены сосредоточиться на борьбе с практикой проведения обрезания людьми без медицинской подготовки, поскольку именно непрофессионализм часто приводит к летальным исходам.
Отмечается, что неподготовленные «хирурги» часто используют одно лезвие для нескольких юношей, что приводит к заражению крови и гангрене. Еще одна важная проблема — недостаток жидкости в организме. Чтобы процесс восстановления прошёл успешно, мальчикам после операции нельзя ходить в туалет, поэтому они долгое время не пьют. Им не разрешают обращаться за помощью в больницу даже в тяжелом состоянии. В племени верят, что если половой орган отвалится во время ритуала, то он вырастет снова.
Несмотря на то, что каждый юноша имеет право отказаться от обряда, социальное давление на необрезанных настолько велико, что многие решаются на риск. Также распространена практика похищения подростков с целью насильственного проведения обрезания и возвращения в семьи за выкуп, говорится в сообщении.
В Подмосковье ребенок впал в кому из-за проведенного на дому обрезания. Трагедия случилась в семье из Таджикистана. По приезде в Россию они не встали на учет — из-за этого для религиозного обряда позвали знакомого специалиста. У мальчика во время операции резко ухудшилось состояние — начались судороги, а потом он ослаб и побледнел. Крики матери ребенка услышали соседи, после чего вызвали скорую помощь.