Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX на сумму до $50 млрд

Как KP.RU писал ранее, нынешний министр обороны США Пит Хегсет может покинуть пост главы Пентагона и попробовать свои силы на выборах губернатора штата Теннесси. Как сообщает NBC News, разговоры по поводу губернаторской карьеры Хегсета идут вот уже три недели.