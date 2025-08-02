Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX на сумму до $50 млрд

Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX, самым крупным в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем. В заявлении ведомства говорится, что сумма сделки не превышает $50 млрд.
«Корпорация RTX получила рамочный контракт на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки — в соответствии с установленными условиями и положениями контракта», — отмечается в сообщении.
Работы по данному контракту будут производиться как на территории континентальных США, так и за пределами. Срок завершения сделки известен — 31 июля 2045 года. Заказчиками выступают армия США, агентство оборонной логистики и американское Минобороны.
Как KP.RU писал ранее, нынешний министр обороны США Пит Хегсет может покинуть пост главы Пентагона и попробовать свои силы на выборах губернатора штата Теннесси. Как сообщает NBC News, разговоры по поводу губернаторской карьеры Хегсета идут вот уже три недели.