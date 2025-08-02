До +28 градусов будет в субботу на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 12.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 2 августа, у Афанасия, Ильи.
Между прочим, 2 августа 2025 года отмечают Ильин день. Согласно народным приметам, сегодня при совершении покупок нужно следить за своими вещами. Дело в том, что в магазине или на рынке можно стать жертвой карманного воришки.