Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +28 градусов будет в субботу на Южном Урале

В субботу, 2 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в горах местами туманы.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 94% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 2 августа, у Афанасия, Ильи.

Между прочим, 2 августа 2025 года отмечают Ильин день. Согласно народным приметам, сегодня при совершении покупок нужно следить за своими вещами. Дело в том, что в магазине или на рынке можно стать жертвой карманного воришки.