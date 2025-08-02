Боец Толстый провел 63 дня на островах Днепра, выполняя задачу

В Минобороны рассказали, что военнослужащий был ранен, а после восстановления получил должность повара.
Боец 80-й мотострелковой арктической бригады ВС России провёл 63 дня на днепровских островах, скрываясь от обнаружения и выполняя боевую задачу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Стрелок-сапёр с позывным Толстый провёл шестьдесят три дня на островах Днепра, под постоянной угрозой выявления и уничтожения, указано в публикации Telegram-канала оборонного ведомства.
Сам боец сообщил, что у него был приказ, и выбора в таких обстоятельствах просто не существует. Всё необходимое он получал от боевых товарищей с помощью дронов.
В Минобороны уточнили, что в ходе выполнения задания боец получил ранение, а после реабилитации был назначен на должность повара.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю было освобождено семь населенных пунктов, пять из них в Донецкой Народной Республике, по одному в Днепропетровской и Запорожской областях. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Южная» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. Военнослужащие группировки «Центр» освободили Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку ДНР. Бойцы группировки войск «Восток», продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевку Днепропетровской области и Темировку Запорожской области.