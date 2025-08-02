Боец Толстый провел 63 дня на островах Днепра, выполняя задачу

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю было освобождено семь населенных пунктов, пять из них в Донецкой Народной Республике, по одному в Днепропетровской и Запорожской областях. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Южная» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. Военнослужащие группировки «Центр» освободили Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку ДНР. Бойцы группировки войск «Восток», продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевку Днепропетровской области и Темировку Запорожской области.