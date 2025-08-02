На Камчатке зафиксировали 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2

На территории Камчатки в течение суток зарегистрировано 146 афтершоков с магнитудой от 3,2 до 6,2, сообщает региональное управление МЧС в Telegram.
Более двадцати из них ощущались жителями населённых пунктов с силой от 2 до 5 баллов. Период наблюдений охватывает промежуток с 00:00 1 августа до 00:00 2 августа по московскому времени.
Помимо этого, сохраняется активность сразу нескольких вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Карымского. На вулкане Камбальный зафиксированы признаки возможного эксплозивного извержения. Из-за сейсмической обстановки остаётся закрытым участок автодороги от мыса Левашова до посёлка Октябрьский в Усть-Большерецком округе.
Ранее в Петропавловске-Камчатском за сутки с 9:00 1 августа до 9:00 2 августа по местному времени было зафиксировано 22 ощутимых землетрясения. Эти подземные толчки были достаточно сильными, чтобы их почувствовали жители города.