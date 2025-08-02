В Госдуме предложили создать государственный VPN со встроенным фильтром

Реклама VPN-сервисов также станет наказуемой: для физических лиц штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.