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В Госдуме предложили создать государственный VPN со встроенным фильтром

В идеале было бы хорошо, если бы такие приложения любой гражданин мог скачать на «Госуслугах», отметил парламентарий.

Источник: Аргументы и факты

В России необходимо создать безопасные и легальные VPN-сервисы, которые граждане могли бы свободно скачивать и пользоваться ими, заявил в беседе с aif.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Считаю, что наша страна должна либо с помощью каких-то государственных структур, либо частных, но уполномоченных от государства, создать набор легальных лицензированных VPN-сервисов для широкого пользования», — отметил парламентарий.

В идеале, добавил Свинцов, было бы хорошо, если бы такие приложения любой гражданин мог фактически скачать на «Госуслугах».

«Скачать и пользоваться для личных целей… И внутри такого VPN уже будет встроен фильтр, который не даст открыть запрещённый контент. Вот и все», — сказал Свинцов.

Ранее депутат заверил, что запрет на пользование VPN-сервисами в России для граждан вводится не будет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся штрафы за поиск экстремистских материалов и за рекламу VPN-сервисов.

В документе указывается, что за поиск заведомо экстремистского контента, в том числе с использованием средств для обхода блокировок, граждане будут наказываться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Реклама VPN-сервисов также станет наказуемой: для физических лиц штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября.