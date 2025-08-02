ТАСС: В ВСУ больше нет танковых бригад

Собеседник агентства отметил, что в переформированных бригадах наблюдается острая нехватка бронетехники. По словам пленных украинских военнослужащих, танкистов зачастую используют в качестве обычной пехоты без прикрытия. Источник подчеркнул, что переформирование не является «повышением», так как танковый батальон заменяется механизированным, что свидетельствует о проблемах с поставками тяжелой бронетехники, включая западные танки Leopard и Abrams, передает ТАСС.