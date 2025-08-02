В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не осталось ни одной танковой бригады, все они были переформированы в тяжелые механизированные. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По информации источника, четвертая отдельная танковая бригада ВСУ была переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду. Ранее аналогичной реорганизации подверглась 17-я отдельная танковая бригада, понесшая значительные потери под Ольговкой зимой 2024 года.
Собеседник агентства отметил, что в переформированных бригадах наблюдается острая нехватка бронетехники. По словам пленных украинских военнослужащих, танкистов зачастую используют в качестве обычной пехоты без прикрытия. Источник подчеркнул, что переформирование не является «повышением», так как танковый батальон заменяется механизированным, что свидетельствует о проблемах с поставками тяжелой бронетехники, включая западные танки Leopard и Abrams, передает ТАСС.
Украина «очень близка» к созданию собственных баллистических ракет, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Отмечается, что на Украине были выделены «значительные финансы» на создание этого вида оружия.
О том, что на Украине началось массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью массой 480 килограммов, сообщило 23 июня издание The Times. Боеголовка такой ракеты якобы способна «достать до Москвы».