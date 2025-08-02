Декан Виноградов: в 2026 году пенсию дадут мужчинам в 64 года

В 2026 году россияне смогут оформить страховую пенсию по старости при соблюдении ряда условий, сообщил агентству «Прайм» профессор и декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Согласно установленным требованиям, мужчины должны достичь возраста 64 лет, а женщины — 59 лет.
Помимо этого, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Виноградов уточнил, что нормы по стажу и количеству баллов являются одинаковыми вне зависимости от пола.
Ранее были перечислены регионы России с самыми высокими пенсиями.