Врач Чернышова назвала самый вредный вид жидкости для розжига

«Жидкости для розжига бывают трех видов. Самые лучшие — это парофинсодержащие жидкости. Они не сразу загораются, их надо минуты две подержать на углях, чтобы впитались, а затем уже зажигать. Именно такие жидкости обеспечивают ровное качественное горение, без резких вспышек и практически никак не влияют на здоровье человека. Кроме того, они не имеют запаха», — отметила врач.