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Врач Чернышова назвала самый вредный вид жидкости для розжига

Специалист отметила, что даже качественные жидкости для розжига могут навредить при неправильном использовании.

Источник: Аргументы и факты

Жидкости для розжига, которые зачастую используются при приготовлении шашлыков, бывают трех видов, и один из них следует избегать, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Жидкости для розжига бывают трех видов. Самые лучшие — это парофинсодержащие жидкости. Они не сразу загораются, их надо минуты две подержать на углях, чтобы впитались, а затем уже зажигать. Именно такие жидкости обеспечивают ровное качественное горение, без резких вспышек и практически никак не влияют на здоровье человека. Кроме того, они не имеют запаха», — отметила врач.

Второй вид жидкостей для розжига — спиртосодержащие. Они, по словам врача, допустимы, однако следует внимательно изучить их состояние и запах. Они должны продаваться в прозрачной бутылке, чтобы можно было увидеть такую же прозрачную жидкость внутри. На дне не должно быть осадка. Кроме того, жидкость не должна обладать резким запахом.

«Третья группа — те, которые содержат натуральные компоненты. Это худший вариант, потому что там, как правило, есть деготь или какие-то фракции бензина. По сути, все что угодно там может быть под маркой натуральных компонентов. Как правило, у них сильно неприятный запах и худшие разжигающие свойства. Их следует избегать», — добавила специалист.

Чернышова напомнила, что категорически нельзя использовать для разжигания костра бензин, керосин или спирт, поскольку это вредно и опасно.

Ранее врач назвала главную опасность розжига для костра.