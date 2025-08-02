Врач Симонова предупредила о риске употребления арбузов

Хотя приобрести арбуз в России сегодня возможно круглогодично, их сезон (как и традиционные бахчевые развалы по стране) официально стартует в начале августа и продолжается примерно до октября. Именно в этот период можно купить спелый, сладкий и полезный плод, созревший естественным путем без стимуляторов роста. Практически у каждой семьи есть свои методы выбора: одни простукивают корку, другие тщательно осматривают бока, третьи — оценивают полосатость.