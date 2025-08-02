Врач Симонова предупредила о риске употребления арбузов

Хотя приобрести арбуз в России сегодня возможно круглогодично, их сезон (как и традиционные бахчевые развалы по стране) официально стартует в начале августа и продолжается примерно до октября. Именно в этот период можно купить спелый, сладкий и полезный плод, созревший естественным путем без стимуляторов роста. Практически у каждой семьи есть свои методы выбора: одни простукивают корку, другие тщательно осматривают бока, третьи — оценивают полосатость.
Ключевое правило, рекомендованное экспертами, — покупать арбуз исключительно целым. Объяснение простое: при разрезании болезнетворные микроорганизмы с загрязненной кожуры легко попадают на мякоть. В условиях жары они стремительно размножаются. Употребление такого плода значительно повышает риск кишечной инфекции.
Комментируя выбор безопасного арбуза, терапевт и кардиолог Татьяна Симонова указала, что он должен обладать матовой кожурой с контрастными полосами и не иметь повреждений: трещин, царапин, вмятин. Допустимы лишь незначительные поверхностные дефекты, иначе риск проникновения патогенов внутрь резко возрастает, пояснила она.
Причина в том, что в поврежденной корке или перезревшей мякоти также могут размножаться опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку, способные вызвать пищевое отравление.
Отдельный нюанс касается ранних арбузов. В плодах, продающихся до сезона, в кожуре часто накапливаются нитраты и пестициды, провоцирующие нитратное отравление.
Нитратное отравление может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, слабостью, а в тяжелых случаях — нарушением сердечной деятельности и дыхания.
Доказать наличие нитратов можно лишь лабораторно. Однако существуют признаки, указывающие на опасную концентрацию химикатов. Об избытке нитратов и пестицидов свидетельствуют неестественно темная, с фиолетовым оттенком мякоть с желтыми или белыми прожилками, чрезмерно яркий красный цвет, глухой звук при простукивании, горьковатый или химический привкус. Употреблять такие плоды категорически запрещено.
Более очевидные признаки испорченности арбуза, при которых его следует выбросить — изменение цвета мякоти — потемнение или желтые/коричневые пятна; неприятный запах — кислый, забродивший или гнилостный; слизь или пузырьки газа на мякоти — признак брожения и роста бактерий; рыхлая или волокнистая текстура — мякоть не должна распадаться или быть излишне водянистой.
Для снижения риска отравления врачи советуют тщательно мыть арбуз с мылом перед нарезкой (на кожуре — земля и бактерии). Хранить разрезанные плоды исключительно в холодильнике. Употреблять их нужно в течение суток (при комнатной температуре — не более 2−3 часов).
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