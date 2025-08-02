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Росавиация временно закрыла еще один аэропорт

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты.

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее стало известно о введении ограничений на полеты в аэропортах Тамбова и Саратова. Об их отмене Росавиация пока сообщала.

Также с 23:50 пятницы для автотранспорта остается закрытым Крымский мост.