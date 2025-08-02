Росавиация временно закрыла еще один аэропорт

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.
Он уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее стало известно о введении ограничений на полеты в аэропортах Тамбова и Саратова. Об их отмене Росавиация пока сообщала.
Также с 23:50 пятницы для автотранспорта остается закрытым Крымский мост.