Протестующие жгут фальшивые доллары, куклы Трампа и флаг США: что известно о митингах против пошлин США

Бразильские студенты вышли на митинги у консульства США в Рио-де-Жанейро, а также других городах страны. Как сообщает портал G1, протесты связаны с введением президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на ввоз товаров из Бразилии до 50%.
При этом, подчеркивается в материале, американский лидер ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, к примеру, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
«Национальный союз студентов (UNE) в пятницу вечером провел акцию протеста против повышения пошлин Трампом перед консульством США в центре Рио-де-Жанейро»- отмечает портал в своей публикации.
Протесты прошли еще в 12 городах, тоже перед консульствами США. По данным агентства Lusa, участие в митингах приняли и различные профсоюзы. К примеру, на акцию, которая проходила в Сан-Паулу, участники принесли куклы, которые изображали президента США и экс-лидера Бразилии Жаира Болсонаро.
«Они (протестующие) сожгли фальшивые доллары, куклы Трампа и Болсонару и даже флаг США», — говорится в заявлении агентства.
Как KP.RU писал ранее, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что готов к диалогу с США. Только вот теперь бразильские власти работают над тем, чтобы дать должный ответ на введение Вашингтоном пошлин в размере 50% на ряд товаров с 1 августа.