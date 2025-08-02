Автоэксперт Мосеев анонсировал крупные скидки на автомобили в РФ

«Если посмотреть на то, что происходит на рынке, то основные, кто делает скидки — это производители. Потому что дилеры очень сильно ограничены в этом плане. Производители будут и дальше делать эти большие скидки, так как переизбыток автомобилей на складах остается. Он не сильно изменился за полугодие. Импорт существенно сократился, а производство внутри страны уменьшилось всего на 2 процента, хотя рынок сократился на 26 процентов. Сейчас, по моим подсчетам, на рынке 430 тысяч автомобилей в переизбытке, но это все равно 5-месячный объем продаж. Это очень много, потому что более-менее нормальным считается 3 месяца, а в идеале — 2−2,5 месяца. Пока стоки не нормализуются на уровень хотя бы трех месяцев, скидки будут продолжаться. Но это в среднем, поскольку нужно смотреть на каждого производителя отдельно», -сказал собеседник издания.