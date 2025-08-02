Красноярск затопило ночным ливнем

«На проблемных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идёт рядом, и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, удалось снизить уровень затопления на ул. Грунтовой и так далее. Кроме этого, напомним, что все новые дороги строятся только с ливневой канализацией», — отметили в городской администрации.