Красноярск затопило ночным ливнем

Красноярск затопило после ночного ливня, по данным синоптиков, дождь продолжится до конца дня.
Как сообщают в красноярской администрации, сейчас откачкой воды работает 12 единиц техники. Объем воды настолько большой, что ливневые решётки не успевают его пропускать. Там, где это безопасно, специалисты снимают решётки, чтобы вода уходила быстрее, и дежурят рядом.
Как сообщили в КГКУ «Спасатель», на улице 78-й Добровольческой бригады легковой автомобиль провалился в яму с водой, в машине был ребенок. Однако к прибытию спасателей помощь уже не понадобилась.
«На проблемных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идёт рядом, и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, удалось снизить уровень затопления на ул. Грунтовой и так далее. Кроме этого, напомним, что все новые дороги строятся только с ливневой канализацией», — отметили в городской администрации.
Отметим, что август обещает обильные дожди и пониженные температуры — накануне синоптики дали предварительный прогноз.