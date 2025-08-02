Пять вулканов могут пробудиться на Камчатке в ближайшее время

«Ключевской наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Также они отметили, что продолжается извержение у вулкана Шивелуч, возможны пепловые выбросы до 8 километров над уровнем моря. Аналогичная ситуация с вулканом Карымский. Также извержение может начаться у вулканов Безымянный и Камбальный. ГУ МЧС посоветовали находиться в 10 километров от их вершины.