Пять вулканов могут пробудиться на Камчатке в ближайшее время

У Вулкана Ключевской пепловые выбросы могут достигать 10 километров над уровнем моря, сообщили в ГУ МЧС.
Пять вулканов могут пробудиться на Камчатке в близжайшее время. В их число входит и вулкан Ключевской. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Ключевской наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Также они отметили, что продолжается извержение у вулкана Шивелуч, возможны пепловые выбросы до 8 километров над уровнем моря. Аналогичная ситуация с вулканом Карымский. Также извержение может начаться у вулканов Безымянный и Камбальный. ГУ МЧС посоветовали находиться в 10 километров от их вершины.
Ранее активность Ключевского вулкана усилилась после мощного землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего в регионе и ставшего самым сильным с 1952 года. Тогда специалисты зафиксировали движение лавовых потоков и пепловые выбросы, а спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов Камчатки из-за повышенной опасности. По мнению экспертов, сейсмические события часто становятся триггером для начала извержений на полуострове.