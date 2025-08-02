Неработающим россиянам раскрыли размер их будущей пенсии

Государство оказывает поддержку всем пожилым гражданам страны, включая тех, кто не имеет трудового стажа. Такая социальная пенсия будет составлять 8824 рубля, а доплата обеспечит достижение прожиточного минимума, установленного на 2025 год для пенсионеров в размере 15 250 рублей.
Депутат пояснил, что необходимая доплата может быть как региональной, так и федеральной в зависимости от уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Если пенсионер, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, живёт в Москве или Подмосковье, ему следует обратиться в Социальный фонд или многофункциональный центр «Мои документы». Жители других регионов могут оформить федеральную выплату через портал «Госуслуги», передаёт РИА «Новости».
Ранее россиянам объяснили, как увеличить свою пенсию на 70%. Размер выплат вырастет у людей, которые проработают ещё восемь лет после того, как достигнут пенсионного возраста и получат право на назначение пенсии.