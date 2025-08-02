Неработающим россиянам раскрыли размер их будущей пенсии

Депутат пояснил, что необходимая доплата может быть как региональной, так и федеральной в зависимости от уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Если пенсионер, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, живёт в Москве или Подмосковье, ему следует обратиться в Социальный фонд или многофункциональный центр «Мои документы». Жители других регионов могут оформить федеральную выплату через портал «Госуслуги», передаёт РИА «Новости».