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Известная телеведущая не смогла молча смотреть на хейт Niletto

Екатеринбургского певца Niletto (Данила Прыткова), который попросил не подходить фанатов фотографироваться, поддержала телеведущая Виолетта Чиковани. Она заявила, что подобное поведение связано с личными границами артиста, а не с пренебрежением к фанатам.

Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться.

Екатеринбургского певца Niletto (Данила Прыткова), который попросил не подходить фанатов фотографироваться, поддержала телеведущая Виолетта Чиковани. Она заявила, что подобное поведение связано с личными границами артиста, а не с пренебрежением к фанатам.

«Он достаточно закрытый образ жизни ведет. Имеет на это полное право, и круто, что он об этом говорит, не стесняясь и не подлизываясь к своим подписчикам, к своим поклонникам. Он действительно такой… Я не могу сказать, что он зазнался или у него началась какая-то звездная болезнь, нет. Он просто не любит фотографироваться. Я с этим столкнулась сама», — объяснила она в разговоре с корреспондентом Super.

Ранее Niletto публично попросил не просить его о совместных снимках во время встреч и выступлений, что стало поводом для широкой дискуссии в социальных сетях. Фанаты разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, другие ничего плохого в этом не увидели.