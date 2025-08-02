Известная телеведущая не смогла молча смотреть на хейт Niletto

Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться.
Екатеринбургского певца Niletto (Данила Прыткова), который попросил не подходить фанатов фотографироваться, поддержала телеведущая Виолетта Чиковани. Она заявила, что подобное поведение связано с личными границами артиста, а не с пренебрежением к фанатам.
«Он достаточно закрытый образ жизни ведет. Имеет на это полное право, и круто, что он об этом говорит, не стесняясь и не подлизываясь к своим подписчикам, к своим поклонникам. Он действительно такой… Я не могу сказать, что он зазнался или у него началась какая-то звездная болезнь, нет. Он просто не любит фотографироваться. Я с этим столкнулась сама», — объяснила она в разговоре с корреспондентом Super.
Ранее Niletto публично попросил не просить его о совместных снимках во время встреч и выступлений, что стало поводом для широкой дискуссии в социальных сетях. Фанаты разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, другие ничего плохого в этом не увидели.