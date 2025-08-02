Известная телеведущая не смогла молча смотреть на хейт Niletto

«Он достаточно закрытый образ жизни ведет. Имеет на это полное право, и круто, что он об этом говорит, не стесняясь и не подлизываясь к своим подписчикам, к своим поклонникам. Он действительно такой… Я не могу сказать, что он зазнался или у него началась какая-то звездная болезнь, нет. Он просто не любит фотографироваться. Я с этим столкнулась сама», — объяснила она в разговоре с корреспондентом Super.