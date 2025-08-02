Гагин: разведчицы ВСУ проходят обучение у идейных националистов

«Их (девушек — ред.) никто не заманивает, служба в разведке — это призвание, служение. Заманить человека можно на разовую какую-то задачу для того, чтобы просто его втемную использовать. А служба в разведке — это дело всей жизни чаще всего, поэтому таких людей отбирают, там очень серьезный фильтр. Это не только на Украине, а везде», — отметил Гагин.