Гагин: разведчицы ВСУ проходят обучение у идейных националистов

В разведку ВСУ приходят идейные девушки, чтобы попасть на службу, они проходят серьезный фильтр. Об этом aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Их (девушек — ред.) никто не заманивает, служба в разведке — это призвание, служение. Заманить человека можно на разовую какую-то задачу для того, чтобы просто его втемную использовать. А служба в разведке — это дело всей жизни чаще всего, поэтому таких людей отбирают, там очень серьезный фильтр. Это не только на Украине, а везде», — отметил Гагин.
Многие из девушек, служащих в разведке, проходят через националистическое движение «Джура».
«Там не просто учат детей, как было в совесткое время, защищать Родину, помогать товарищам и активно участвовать в жизни общества. Там идет фашистская идеология. За “Джурой” присматривают иностранные специалисты, психологи. Кураторами являются бойцы полка “Азов”*, именитые такие нацисты», — сказал Гагин.
Также Гагин отметил, что девушек чаще всего берут в разведку, так как никто не ожидает от них опасности.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ, писал, что назначение женщин на должности, связанные с разведкой, встречается в ВСУ все чаще.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.