Гагин рассказал, почему ВСУ набирают молодых разведчиц

Вооруженные силы Украины набирают в разведку молодых девушек, так как военные ожидают от женщин меньше всего опасности. Об этом aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Мне сложно сказать, сколько и как именно их набирают на самом деле. Безусловно, разведчицы там присутствуют. Точно так же, как женщин привлекают и в другие рода войск. Женщин применяют в разведке, потому что мы редко ожидаем от них какой-то опасности. Любой боец, если видит женщину в гражданском, прежде всего, видит женщину, а не военнослужащую. И только потом задает себе вопрос: “Что она вообще делает здесь?”» — отметил Гагин.
Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ, писал, что назначение женщин на должности, связанные с разведкой, встречается в ВСУ все чаще.
Ранее Гагин рассказал, что погибшая под Красноармейском в ДНР 20-летняя разведчица ВСУ Ангелина Мартынюк, чтобы стать командиром разведотделения, должна была готовиться минимум 3−4 года, она могла пройти через националистическое молодежное движение «Джура».
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой добавил в разговоре с aif.ru, что женщины в рядах ВСУ на особом учете. Если их выявляют ВС РФ, особенно если речь о снайпершах, то они подлежат первоначальному уничтожению.