Гагин рассказал, почему ВСУ набирают молодых разведчиц

«Мне сложно сказать, сколько и как именно их набирают на самом деле. Безусловно, разведчицы там присутствуют. Точно так же, как женщин привлекают и в другие рода войск. Женщин применяют в разведке, потому что мы редко ожидаем от них какой-то опасности. Любой боец, если видит женщину в гражданском, прежде всего, видит женщину, а не военнослужащую. И только потом задает себе вопрос: “Что она вообще делает здесь?”» — отметил Гагин.