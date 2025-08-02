Диетолог Поляков: есть арбузы каждый день вредно для печени и желудка

«Если арбуз содержит не совсем хорошие токсические компоненты — нитратные — это может быть расстройство желудочно-кишечного тракта. Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть проявление, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом, особо ничего не будет при однократном употреблении. Однако если каждый день, то, скорее всего, у организма будет перегрузка фруктозой, это в первую очередь перегружает печень. Плюс может быть отравление сопутствующими компонентами арбуза, если он собран не совсем в экологически чистых районах», — сказал собеседник издания.