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Диетолог Поляков: есть арбузы каждый день вредно для печени и желудка

Врач отметил, что ничего особо не будет при однократном употреблении арбуза.

Источник: Аргументы и факты

При ежедневном употреблении арбузов возможны проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

«Если арбуз содержит не совсем хорошие токсические компоненты — нитратные — это может быть расстройство желудочно-кишечного тракта. Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть проявление, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом, особо ничего не будет при однократном употреблении. Однако если каждый день, то, скорее всего, у организма будет перегрузка фруктозой, это в первую очередь перегружает печень. Плюс может быть отравление сопутствующими компонентами арбуза, если он собран не совсем в экологически чистых районах», — сказал собеседник издания.

Ранее руководитель петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявлял, что россиянам следует с особой осторожностью подходить к выбору сезонных овощей, фруктов и бахчевых культур. По его словам, приобретение нарезанных арбузов и дынь может представлять серьезную угрозу для здоровья.

До этого доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Полина Кулач сообщала, как определить напичканный химией арбуз.