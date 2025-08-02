В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск судов

Утром в эту субботу, 2 августа, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в воздушной гавани города Пенза. Об этом в Telegram-канале рассказал представитель Росавиации.
«Аэропорт Пенза: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В случае возникновения вопросов в ведомстве пассажиров просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру. Сколько будет введено данное ограничение по времени пока неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, подобные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности гражданских судов ночью и ранним утром субботы, 2 августа, также были введены в аэропортах Самары, Саратова и Тамбова.