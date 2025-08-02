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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём ВДВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днём ВДВ, который отмечается 2 августа.

Источник: Время

Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона:

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём ВДВ!

Десантники по праву считаются элитой российской армии, и вы с честью передаете эту эстафету на протяжении 95 лет — именно столько лет назад началась история «крылатой пехоты».

«Голубые береты» — это не просто знак принадлежности к родам войск, а символ мужества, отваги и беззаветного служения Родине. Десантники всегда были и остаются примером высочайшего профессионализма, воинской доблести и самоотверженности. Ваша готовность в любой момент встать на защиту своей страны, рисковать жизнью вызывают искреннее уважение и восхищение. В годы Великой Отечественной войны на десантные войска были возложены сложнейшие задачи по захвату тыловых аэродромов, уничтожению вражеских самолётов и стратегической инфраструктуры противника. Сегодня бойцы ВДВ проявляют не меньший героизм.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам ВДВ. Ваш богатый боевой опыт, верность присяге и преданность делу воспитания молодого поколения военнослужащих являются неоценимым вкладом в укрепление обороноспособности нашей страны.

Желаю всем десантникам здоровья, благополучия, достижений в службе на благо Отечества! Пусть дома вас всегда ждут любящие семьи!".