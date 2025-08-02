Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём ВДВ

«Голубые береты» — это не просто знак принадлежности к родам войск, а символ мужества, отваги и беззаветного служения Родине. Десантники всегда были и остаются примером высочайшего профессионализма, воинской доблести и самоотверженности. Ваша готовность в любой момент встать на защиту своей страны, рисковать жизнью вызывают искреннее уважение и восхищение. В годы Великой Отечественной войны на десантные войска были возложены сложнейшие задачи по захвату тыловых аэродромов, уничтожению вражеских самолётов и стратегической инфраструктуры противника. Сегодня бойцы ВДВ проявляют не меньший героизм.