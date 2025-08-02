Террористы «Крокуса» записывали видеоотчет — СМИ

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадрахим Файзов во время нападения осуществлял видеосъемку для отчета организаторам теракта, следует из материалов суда и данных правоохранительных органов, доступных РИА Новости.
В материалах дела говорится, что в ходе совершения теракта Файзов М. З. с помощью мобильного телефона фиксировал действия исполнителей на видео, сопровождая запись экстремистскими лозунгами исламистского характера. Для подтверждения факта атаки на концертный зал участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) документировали процесс и итоги преступления посредством мобильных устройств, после чего передали видеоматериалы организаторам в качестве отчета, указано в материалах дела.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» (Красногорск) произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли стрельбу из автоматов по посетителям и подожгли зал. Жертвами стали 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб оценен в 5,7 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Читайте материал: Лишь один фигурант дела о теракте в «Крокусе» написал явку с повинной.