Террористы «Крокуса» записывали видеоотчет — СМИ

В материалах дела говорится, что в ходе совершения теракта Файзов М. З. с помощью мобильного телефона фиксировал действия исполнителей на видео, сопровождая запись экстремистскими лозунгами исламистского характера. Для подтверждения факта атаки на концертный зал участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) документировали процесс и итоги преступления посредством мобильных устройств, после чего передали видеоматериалы организаторам в качестве отчета, указано в материалах дела.