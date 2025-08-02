В Иркутске 41 участок в Академгородке передадут в собственность города

— Пока земля не передана городу, мы не можем выделять средства из бюджета Иркутска на содержание и ремонты большей части дорог, проездов, тротуаров в этом районе областного центра. Сегодня многие из участков здесь нуждаются в обновлении. После завершения всех процедур мы сможем приводить территории в порядок, — пояснил мэр Руслан Болотов.