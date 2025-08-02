В Иркутске 41 участок в Академгородке передадут в собственность города

В Иркутске 41 земельный участок в Академгородке переходит в собственность города, что позволит начать масштабное благоустройство территории. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, этот вопрос был давно назревшим.
— Пока земля не передана городу, мы не можем выделять средства из бюджета Иркутска на содержание и ремонты большей части дорог, проездов, тротуаров в этом районе областного центра. Сегодня многие из участков здесь нуждаются в обновлении. После завершения всех процедур мы сможем приводить территории в порядок, — пояснил мэр Руслан Болотов.
Среди передаваемых объектов — ключевые участки транспортной и пешеходной инфраструктуры, включая территории возле учебных заведений, жилых комплексов и общественных пространств. Особое внимание будет уделено зонам около школы № 24, ЖК «Прогресс», поликлиники СО РАН и других социально значимых объектов.
Академические институты юридически не могли заниматься содержанием этих территорий, так как такая деятельность не входила в их уставные задачи. Это создавало правовой вакуум, когда формально у земель был собственник, но фактически они оставались без должного ухода.
Депутат городской Думы Александр Сафронов выразил надежду, что уже в следующем году начнется планомерное благоустройство переданных территорий за счет участия в различных государственных программах. Это важный шаг к повышению качества городской среды и комфорта жителей Академгородка.