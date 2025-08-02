Генерал Липовой назвал сроки наступления на Краматорск

«Наши штурмовые подразделения выходят на тактический простор, который позволяет им развить наступление и подойти непосредственно к Краматорску и сделать то же самое, что и в Часовом Яре, и в Покровске — взять в “клещи”, а потом в окружение. Кто не уйдет из ВСУ, тот подлежит уничтожению», — подчеркнул Липовой, говоря о важности освобождения Часова Яра и Покровска.