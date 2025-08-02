Генерал Липовой назвал сроки наступления на Краматорск

Освобождение Часова Яра и Покровска позволит российским военным продвинуться к Краматорску, взять город в окружение и вынудить ВСУ уйти из него. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Наши штурмовые подразделения выходят на тактический простор, который позволяет им развить наступление и подойти непосредственно к Краматорску и сделать то же самое, что и в Часовом Яре, и в Покровске — взять в “клещи”, а потом в окружение. Кто не уйдет из ВСУ, тот подлежит уничтожению», — подчеркнул Липовой, говоря о важности освобождения Часова Яра и Покровска.
Генерал-майор отметил, что ВСУ готовят Покровск к сдаче, выводя оттуда штабы и части.
Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил aif.ru, что Украина полностью потеряет контроль над территориями ДНР после того, как ВС РФ освободят Краматорск и Славянск.