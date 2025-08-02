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Омский музыкант Алексей Гализдра вошел в Книгу Почета города

11 деятелей культуры получили высокую награду за профессиональные достижения.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошла торжественная церемония внесения имен выдающихся деятелей культуры в городскую Книгу Почета. Среди 11 удостоенных этой чести — известный местный музыкант Алексей Гализдра. Об этом сообщил 29 июля канал t.me/omskgorsovet.

Памятные сертификаты и цветы лауреатам лично вручили мэр Сергей Шелест и председатель Омского горсовета Владимир Корбут. Они отметили, что работники культуры — настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в дело своей жизни. Дают нам слушателям возможность отдохнуть от будничных забот.

Градоначальник подчеркнул значимость сохранения культурных традиций и поблагодарил деятелей искусства за вклад в воспитание молодежи.

Ранее «КП Омск» сообщила, что школы ввели обновленные требования к форме учеников.