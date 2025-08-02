Омский музыкант Алексей Гализдра вошел в Книгу Почета города

Памятные сертификаты и цветы лауреатам лично вручили мэр Сергей Шелест и председатель Омского горсовета Владимир Корбут. Они отметили, что работники культуры — настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в дело своей жизни. Дают нам слушателям возможность отдохнуть от будничных забот.