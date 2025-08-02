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Движение на Крымском мосту восстановили спустя более пяти часов простоя

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной остановки, которая продлилась более пяти часов. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на подходах к мосту в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Приостановка движения была объявлена 1 августа в 23:50 по московскому времени, а его возобновление состоялось в 5:04 2 августа. Причины временного закрытия моста не уточняются.

В то же время в Крыму была объявлена ракетная опасность, о чем жителей полуострова предупредили в приложение МЧС России. Ведомство призвало население сохранять бдительность.

Напомним, в пятницу с 20:00 до полуночи российские военные сбили 18 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, вражеские дроны были уничтожены над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря.