Михайлов: Украина использует опыт фашистов по воспитанию детей-диверсантов

«Стоит сказать, что дети не вызывают никаких подозрений для совершения этого. Соответственно, от них можно ожидать все что угодно. В годы Великой Отечественной войны дети воевали достаточно жестоко против советских войск — стреляли в наших солдат. Вообще, использование детей в качестве такой живой силы — практика, которая существовала уже давно, поэтому ничего нового на Украине не открыли. Естественно, что для нас это будет проблемой, если такой поток малолетних диверсантов пойдет в Россию, хотя я сомневаюсь, что это будет. Но факт остается фактом. Все практики гитлеровской Германии используют сегодня на Украине. Я понимаю, что любого ребенка надо готовить к защите своего Отечества. Во многих странах существуют и военные лагеря, и так далее. Вопрос заключается в том, что все же это делается для защиты Отечества. Но в данном случае речь идет о диверсионной деятельности, которую должны будут осуществлять эти подростки», — сказал собеседник издания.