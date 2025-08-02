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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя пять часов

Крымский мост ранним утром в пятницу, 2 августа, открыли для движения автомобильного транспорта.

Крымский мост ранним утром в пятницу, 2 августа, открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отметим, что информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 23:50 пятницы. Переправа оставалась закрытой более пяти часов.

Также ранее сообщалось, что Росавиация ввела ограничения на работу четырех аэропортов. Первоначально были закрыты воздушные гавани Тамбова и Саратова, а позднее Самары и Пензы.