Пенсия неработающих россиян в 2025 году поднимется: и вот благодаря чему

По словам депутата, федеральную доплату гражданину России дают в том случае, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального; а региональную наоборот — если прожиточный минимум области выше федерального. Напомним, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые по разным причинам нигде не работали, на 2025 год составляет 15 250 рублей.