Пенсия неработающих россиян в 2025 году поднимется: и вот благодаря чему

В 2025 году пенсия россиянина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплате. Об этом агентству РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума», — рассказывает парламентарий.
По словам депутата, федеральную доплату гражданину России дают в том случае, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального; а региональную наоборот — если прожиточный минимум области выше федерального. Напомним, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые по разным причинам нигде не работали, на 2025 год составляет 15 250 рублей.
Говырин также рассказывает, что, если гражданин пенсионного возраста неработающий и его пенсия на данный момент не достигает прожиточного минимума, то ему на встречу пойдет государство. Власти помогут россиянину с помощью федеральной социальной доплаты.
«Если пенсионер москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Социальный фонд либо МФЦ Мои документы. Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт Госуслуги», — отмечает депутат.
Отметим, что такому пенсионеру из государственного бюджета будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума.
Как KP.RU писал ранее, с 1 августа 2025 года накопительная пенсия граждан РФ увеличится на 10,98%, а вот срочные пенсионные выплаты россиян — на 11,32%. Как сообщили РИА Новостям в Социальном фонде России, данные перерасчеты будут сделаны проактивно, то есть никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что в настоящее время средний размер накопительной пенсии в России составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а вот срочной пенсионной выплаты — 2,6 тысяч рублей. Госорганизация также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в 2024 году.