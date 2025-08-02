Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.
Встреча завершилась результатом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу Рублёва (сеяный под 6-м номером). Сонего был посеян на турнире под 28-м номером. Соперником россиянина в четвёртом круге станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20-й номер посева).
Рублёву 27 лет, он удерживает 11-ю строчку в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой ассоциации. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Сонего 30 лет, он находится на 38-й позиции мирового рейтинга. В его активе 4 титула ATP. Наивысшим достижением итальянца на «Больших шлемах» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2025).
Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на хардовом покрытии и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир взял представитель Австралии Алексей Попырин.