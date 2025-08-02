Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Торонто

Рублёву 27 лет, он удерживает 11-ю строчку в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой ассоциации. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP.