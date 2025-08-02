Слабые места: Life.ru узнал у врача, почему колени начинают скрипеть уже в 30 лет

К сожалению, количество людей с диспластическими проявлениями растёт с каждым поколением, говорит врач. Среди современных детей диспластики составляют более 50%. Если у ребёнка с детства наблюдается вальгус (искривление ног), плоскостопие, Х-образные ноги или нарушения осанки, это может свидетельствовать о врождённой слабости опорно-двигательного аппарата, которая проявляется болями в суставах в более зрелом возрасте (30−40 лет).