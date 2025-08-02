Опубликован прогноз погоды на 2 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодня в нашем регионе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. На протяжении дня возможны кратковременные дожди, а также грозы, так что не забудьте взять с собой зонт, если планируете проводить время на улице.
Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5−10 метров в секунду, что создаст умеренные условия для прогулок и активного отдыха.
Температура воздуха в ночное время составит от +14 до +16 градусов, а днем температура поднимется до комфортных +23,+25 градусов.
Таким образом, день обещает быть достаточно теплым, но с возможными осадками. Будьте внимательны и следите за изменениями погоды!