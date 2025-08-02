На Крымском мосту со стороны Кубани скопилось более двух тысяч авто

Для проезда по Крымскому мосту придется простоять очередь.
Порядка двух тысяч транспортных средств стоят в очереди на досмотр для проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказали представители центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — написали в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов.
Ранее в 12 часов ночи по московскому времени движение по мосту было временно перекрыто. Спустя пять часов движение восстановили.